IL TRAFFICO LOGORA I NERVI. E GIU' BOTTE – A TREZZANO SUL NAVIGLIO, VICINO MILANO, DUE SVALVOLATI FANNO A CAZZOTTI IN MEZZO ALLA STRADA RISCHIANDO DI FINIRE SOTTO UN TIR (VIDEO) – LE MACCHINE ERANO BLOCCATE NEL TRAFFICO E UNO DI LORO È SCESO DALL'AUTO PER INSULTARE L’ALTRO AUTISTA. A QUEL PUNTO...

RISSA PER STRADA A TREZZANO SUL NAVIGLIO - VIDEO WELCOME TO FAVELAS

Estratto da www.lastampa.it

rissa a trezzano sul naviglio 4

Due persone hanno rischiato la vita per una lite nel traffico a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Una manovra azzardata, o una precedenza non rispettata hanno scatenato la rabbia di due automobilisti che sono scesi dalle loro auto per darsele di santa ragione. Una scazzottata che stava per avere un finale tragico.

rissa a trezzano sul naviglio 3

I due, noncuranti delle altre automobili, hanno invaso la corsia opposta, dove in quel momento stava sopraggiungendo un tir. A salvarli sono stati i riflessi di uno dei due contendenti, che nonostante la scazzottata ha tirato l'altro contendente verso di sé, spingendolo a terra. [...]

rissa a trezzano sul naviglio 1 rissa a trezzano sul naviglio 2