4 lug 2023 08:18

UNA TRAGEDIA CHE SI POTEVA EVITARE - NUOVI GUAI PER LA OCEEANGATE DOPO LA TRAGEDIA DEL TITAN - IL “NEW YORKER” PUBBLICA LA MAIL INVIATA DA UN EX DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ A UN EX SOCIO DELLA COMPAGNIA NELLA QUALE ESPRIMEVA DUBBI E PREOCCUPAZIONI SULLA SICUREZZA DEL SOMMERGIBILE E ANCHE SUL CEO DELLA SOCIETÀ MORTO NELL'IMPLOSIONE IL MESE SCORSO: "NON VOGLIO FARE LA CASSANDRA, MA SONO MOLTO PREOCCUPATO CHE POSSA UCCIDERE SE STESSO ED ALTRI NEL TENTATIVO DI APPAGARE IL SUO EGO” - L’UOMO FU LICENZIATO PER AVER SOLLEVATO ALCUNI DUBBI SULLA SICUREZZA DEL SOMMERGIBILE…