CON UNA TRAGEDIA IN CORSO IN EMILIA ROMAGNA SI LITIGA SUL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN A FERRARA - IL GOVERNATORE BONACCINI CONTRO IL SINDACO DELLA CITTÀ, ALAN FABBRI: “FORSE SI POTEVA EVITARE”. IL PRIMO CITTADINO AVEVA DETTO: “DURANTE IL TERREMOTO DEL 2012 ERO IN PRIMA LINEA E NON HO CHIESTO A NESSUNO DI FERMARSI, VISTO CHE NON SERVE A NULLA” – AL CONCERTO DEL BOSS SPUNTA ANCHE IL “DIVIN CODINO” ROBY BAGGIO CON MASSIMO AMBROSINI: LA LORO FOTO SU INSTAGRAM ALZA UN POLVERONE (“ANDATE A…”)

1. MALTEMPO: BONACCINI, FORSE SPRINGSTEEN SI POTEVA RINVIARE

Del concerto di Bruce Springsteen "non me ne sono neanche potuto occupare. E' vero che Ferrara è stata toccata molto poco", dai danni del maltempo, "forse si poteva rinviare, ma non voglio entrare in questa polemica, credo sia andato tutto bene ieri sera e questa è la cosa più importante". Così Stefano Bonaccini, rispondendo a una domanda sullo show del Boss a Ferrara di ieri sera, in diretta a Mattino Cinque.

2. BRUCE SPRINGSTEEN A FERRARA, NELLA FOLLA SPUNTANO BAGGIO E AMBROSINI. MA I FAN NON APPREZZANO: «QUESTA FOTO STONA»

Nonostante le polemiche social, the show must go on: perciò Bruce Springsteen si è esibito in concerto a Ferrara, città risparmiata dall'emergenza maltempo che in Emilia Romagna ha portato purtroppo alla morte di 13 persone (e il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. E al concerto, in mezzo a 50mila persone, spunta anche qualche volto noto: come quello di Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, beccato dall'altro ex calciatore Massimo Ambrosini, che ha postato il selfie su Instagram.

«Vai da Springsteen e incontri ROBI BAGGIO. I numeri uno si riconoscono», scrive l'ex calciatore del Milan, ora opinionista su Dazn e Prime Video, a corredo della foto con il Divin Codino, entrambi sorridenti. Ma tra i commenti c'è chi non apprezza: «Veramente triste questa festa a pochi chilometri da una tragedia apocalittica, mi dispiace ma questa foto stona troppo», scrive un utente.

«Con tutto quello che sta accadendo lo trovo stupido questo concerto, sarebbe meglio andare ad aiutare quella povera popolazione invece di stare lì a divertirsi, scrive un altro». […]. Ma la complessa macchina organizzativa non si è fermata: l'area di Ferrara - ha spiegato lo storico promoter di Springsteen, Claudio Trotta di Barley Arts - non è zona rossa, i convogli messi a disposizione da Trenitalia sono stati confermati e tutto è andato avanti «nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti».

Anche il sindaco della città, Alan Fabbri, ha precisato che il concerto, «vista l'enorme complessità», non poteva «prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori» e «migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d'albergo per diversi giorni».

«Da ex sindaco di Bondeno che ha vissuto il terremoto del 2012 in prima linea, non ho mai chiesto che l'Italia o la Regione fermassero campionati, eventi e produzione di aziende per solidarietà nei nostri confronti. Primo perché non risolve nulla, se non creare altri danni economici a territori, lavoratori e imprese che hanno investito ingenti somme per la realizzazione dell'evento, secondo perché è un livello di demagogia che non mi appartiene», ha aggiunto il primo cittadino. […]

