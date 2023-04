TRAGEDIA A FORLÌ: TRE FRATELLI, DUE DI 14 E 10 ANNI E UNA DI 18, SONO MORTI SCHIACCIATI DA UN SILOS DURANTE UNA LEZIONE DI GUIDA – LA GIOVANE, CHE SI STAVA ESERCITANDO PER L’ESAME PER LA PATENTE NELL'AZIENDA DOVE LAVORA LO ZIO, AVREBBE COLPITO UNO DEI SUPPORTI DELLA STRUTTURA, FACENDOLA CROLLARE SULL’AUTO NELLA QUALE ERANO A BORDO ANCHE I DUE FRATELLINI…

Estratto dell’articolo Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

[…] Una disgrazia, un incidente stradale differente dai soliti, più frutto della fatalità che dell'imprudenza. Avevano 18, 14 e 10 anni, originari del Marocco, erano cresciuti in Romagna. Un silos pieno di mangime è crollato su un'automobile e li ha schiacciati.

Non c'è stato nulla da fare perché la struttura era alta cinque metri, aveva un volume di 20 metri cubi. Ha colpito in pieno la macchina, una Opel Zafira[…] Alla guida c'era la diciottenne, che aveva da poco preso quello che un tempo avremmo chiamato "foglio rosa": stava esercitandosi alla guida in vista dell'esame per la patente.

Con lei c'erano i due fratellini. Deve avere colpito, senza accorgersene, uno dei supporti del silos, che è caduto proprio sulla parte anteriore dell'automobile. Il magistrato non ha disposto il sequestro: difficilmente saranno individuate delle responsabilità in questa tragedia.

DINAMICA

Venerdì pomeriggio. Siamo in provincia di Forlì-Cesena, in Romagna, in un allevamento di pollame […] a San Pietro in Guardiano, […] Nell'azienda lavora uno degli zii dei tre ragazzini, il loro padre è in Marocco. La famiglia abita in un altro comune, a Meldola, a quindici chilometri. L'uomo ha accompagnato i tre ragazzini nell'allevamento, dove l'altro zio lavora come custode.

C'è una macchina vecchia nel piazzale, […] che viene usata normalmente per lavoro, […] diciottenne vuole esercitarsi per guidare, ha l'attestato che glielo consente e poi l'area è isolata, all'interno dell'azienda, non ci sono altre macchine che passano. Non c'è pericolo, pensano tutti. Per questo salgono anche i due fratelli, felici, entusiasti per quel pomeriggio in famiglia con la sorella che mostra loro che sa già guidare l'automobile.

[…]. Succede però qualcosa di imprevisto: forse un errore, forse l'inesperienza, forse solo la sfortuna (succede anche ad automobilisti esperti di danneggiare la macchina perché non vedono un ostacolo), la Zafira tocca uno dei sostegni di uno dei quattro silos che contengono il mangime per il pollame.

[…] Un boato spaventoso. Accorrono i due zii che in quel momento erano in un'altra area dell'azienda, Disperati, chiamano il 112. […] arrivano le ambulanze del 118, i mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Meldola con il capitano del Nucleo radiomobile Gino Lifrieri.

Si lavora a lungo per sollevare il relitto del silos, sotto ci sono solo i cadaveri. […] Il dolore delle comunità delle due cittadine coinvolte - Bertinoro sede dell'azienda, Meldola dove abitavano i tre fratelli - è riassunto dai due sindaci. […]