1. BIMBI ANNEGATI, FORSE NEL VASCONE PER CERCARE REFRIGERIO

(ANSA) - Potrebbero essere entrati nel vascone di irrigazione dove sono poi annegati, nelle campagne di Manfredonia (Foggia), per cercare refrigerio dal gran caldo di ieri pomeriggio.

E' questa una delle ipotesi al vaglio della Polizia che sta conducendo le indagini sulla morte dei due bambini, di sei e sette anni, di origine romena. In particolare, questa ipotesi è collegata alla circostanza che i genitori, mentre stavano cercando i due figli, hanno trovato le loro ciabatte nei pressi del vascone, che è profondo circa tre metri.

Da www.tgcom24.mediaset.it

A Manfredonia (Foggia), i corpi di due fratellini rumeni di 6 e 7 anni, che risultavano dispersi dal pomeriggio di martedì, sono stati ritrovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso da ore le ricerche dei vigili del fuoco. [...]

I vigili del fuoco, per cercare di illuminare la zona, hanno utilizzato fotocellule. Questa zona è scarsamente illuminata, il che ha reso più complicate le ricerche.

