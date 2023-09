TRAGEDIA A UN MATRIMONIO IN IRAQ DOVE 113 PERSONE MORTE E 150 SONO RIMASTE FERITE NELL’INCENDIO DELLA SALA RICEVIMENTO: GLI INVITATI STAVANO FESTEGGIANDO LE NOZZE QUANDO LE FIAMME SONO DIVAMPATE VERSO L'ALTO, CAUSANDO IL CROLLO DEL SOFFITTO. A INNESCARE L’INCENDIO POTREBBERO ESSERE STATI DEI FUOCHI D’ARTIFICIO ESPLOSI ACCIDENTALMENTE – NESSUNA NOTIZIA DEGLI SPOSI CHE POTREBBERO ESSERE TRA LE VITTIME E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Chiara Bruschi per "il Messaggero"

incendio al matrimonio in iraq 8

«Questo non è stato un matrimonio. È stato un inferno». Sono le parole di Mariam Khedr, in lacrime mentre aspetta che i funzionari le restituiscano i corpi di sua figlia Rana Yakoub, 27 anni, e dei suoi tre nipotini, il più piccolo di soli otto mesi. E il bilancio le dà ragione: sono 113 le persone morte e almeno 150 quelle ferite in un incendio esploso durante un matrimonio nella città cristiana di Qaraqosh, nella regione di Nineveh, in Iraq. Gli invitati stavano festeggiando le nozze quando, verso le 23 ora locale, le fiamme sono divampate verso l'alto, causando il crollo del soffitto.

incendio al matrimonio in iraq 9

Rania Waad, una degli invitati sopravvissuti che se l'è cavata con un'ustione alla mano, ha raccontato di aver visto fuochi d'artificio esplodere verso il soffitto mentre gli sposi danzavano un lento, e in pochi attimi è andato tutto in fiamme: «Non si vedeva niente - ha raccontato la 17enne - stavamo soffocando per il fumo e non sapevamo come uscire».

Anche la protezione civile irachena ha ipotizzato che proprio i fuochi d'artificio siano stati la causa dell'incendio […]

Ancora incerta la sorte degli sposi. Secondo alcune fonti, sono tra le numerose vittime ma alcuni invitati ritengono che siano sopravvissuti, scappando attraverso la cucina.

incendio al matrimonio in iraq 6

Un dramma nel dramma: un giornalista iracheno che si trova nella città di Erbil, dove i feriti vengono trasportati per le cure, ha dichiarato alla Bbc che non ci sono sufficienti «strumenti per salvare le persone» e che Mosul non ha abbastanza ambulanze, personale e attrezzature mediche. «I funzionari locali di Mosul incolpano tutti il governo iracheno perché non ha risolto il problema degli ospedali e, in generale, il problema del settore sanitario dopo l'occupazione della città da parte dell'Isis», ha spiegato Blesa Shaways alla tv britannica. Mosul, infatti, è stata liberata da tre anni di dominio dell'IS nel 2017 ma rimane un'area in rovina. […]

incendio al matrimonio in iraq 5

[…] Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale - ha confermato che «saranno effettuate ispezioni sugli edifici e saranno esaminate le procedure di sicurezza mentre «le autorità competenti saranno ritenute responsabili di eventuali negligenze».

incendio al matrimonio in iraq 3 incendio al matrimonio in iraq 2 incendio al matrimonio in iraq 11 incendio al matrimonio in iraq 1 incendio al matrimonio in iraq 10 incendio al matrimonio in iraq 4