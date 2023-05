TRAGEDIA SU UNA NAVE DA CROCIERA, DOVE UN 35ENNE DI PALESTRINA È MORTO POCHI GIORNI DOPO AVER CHIESTO ALLA FIDANZATA DI SPOSARLO: LUI L’AVEVA INVITATA SUL PALCO, SI ERA INGINOCCHIATO E LE AVEVA FATTO LA PROPOSTA DAVANTI ALLE FAMIGLIE DI ENTRAMBI CHE VIAGGIAVANO CON LORO – POI IL MALORE ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA NELL’ULTIMO GIORNO DI NAVIGAZIONE: L’UOMO SI È ACCASCIATO TRA LE BRACCIA DELLE FIDANZATA ED È MORTO – A UCCIDERLO POTREBBE ESSERE STATO UN INFARTO E…

«Non meritava di morire così, non ci sono parole». Non si dà pace Angela Mattozzi. Suo figlio Silvio Maisti, 35 anni, è morto domenica mattina sulla stessa nave da crociera in cui aveva proposto alla fidanzata di sposarlo. E su cui si trovavano anche le famiglie dei due futuri coniugi. Ancora sotto choc la promessa sposa, Valeria Triolo che ha visto il futuro marito spirare tra le sue braccia, in cabina, mentre attendeva i soccorsi e la nave stava per attraccare a Civitavecchia.

In quei momenti si è trasformato in tragedia il sogno d'amore nato a quaranta chilometri da Roma, tra Valmontone, Cave e Zagarolo. […] Silvio era residente a Cave, era nato a Palestrina ma era cresciuto a Valmontone, dove aveva tanti amici che ora lo stanno ricordando sui social.

L'amore con Valentina era cresciuto in provincia. Poco più di un anno fa avevano avuto un figlio e avevano iniziato a vivere insieme a Zagarolo, vicino Roma, a casa di lei.

LA SORPRESA Il prossimo "grande passo" sarebbe stato il matrimonio. E infatti Silvio aveva iniziato a progettare il viaggio che gli avrebbe cambiato la vita: una crociera nel Mediterraneo durante la quale chiedere alla compagna di diventare sua moglie, coronando il loro sogno d'amore. Ci era riuscito la scorsa settimana, durante un viaggio in nave tra Palermo, Ibiza e Marsiglia, con Valentina, il bambino e le famiglie di entrambi, salpate insieme da Civitavecchia. Qualche giorno fa Silvio aveva chiamato Valentina a raggiungerlo sul palco della nave dedicato agli spettacoli. Poi le si era inginocchiato di fronte, davanti a tutti. Schiudendo una cofanetto contenente un anello le aveva chiesto di sposarlo.

[…] Ma il sogno d'amore si è infranto poche ore dopo, appena prima del termine del viaggio, mentre la nave stava rientrando. Mancavano meno di due ore per rimettere i piedi sulla terraferma. Lo sbarco era previsto nella prima mattinata. Secondo quanto raccontano i famigliari, Silvio si è sentito male in camera verso le 6.20. È stato soccorso sul momento dalla compagna e dopo qualche minuto dalla cabina vicina è partita la richiesta di aiuto al personale di bordo.

I SOCCORSI Valentina è stata con Silvio finché non è arrivato il personale sanitario che ha constatato il decesso. […] Nelle ore successive la salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Tra oggi e domani dovrebbe tenersi l'autopsia per stabilire l'esatta causa del decesso, forse dovuto a un infarto. […]

