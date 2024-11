18 nov 2024 13:26

TRAGEDIA A PATÙ, IN PROVINCIA DI LECCE: UNA 17ENNE È STATA TROVATA MORTA IN CASA DAI FAMIGLIARI - LA RAGAZZA ERA A LETTO DA VENERDÌ CON LA FEBBRE, CHE SAREBBE STATA CAUSATA DA UNA TONSILLITE - QUANDO I GENITORI SONO ANDATI A SVEGLIARLA SI SONO ACCORTI CHE NON RISPONDEVA E HANNO CHIAMATO I SOCCORRITORI DEL 118 CHE HANNO TENTATO DI RIANIMARLA, MA NON C'È STATO NULLA DA FARE - LA GIOVANE POTREBBE ESSERE DECEDUTA PER UN'EMORRAGIA ESOFAGEA CAUSATA DA...