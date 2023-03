TRAGEDIA SENZA FINE: IL NUMERO DELLE VITTIME DEL NAUFRAGIO DI MIGRANTI A STECCATO DI CUTRO SALE A 70 – A UNA SETTIMANA DAL DISASTRO, IL MARE HA RESTITUITO I CORPI DI DUE BAMBINI - LO STRAZIO DEI PARENTI DEI MIGRANTI MORTI IN MARE: “NON VEDEVO L’ORA DI RIABBRACCIARE MIA SORELLA E I SUOI FIGLI, ORA MI RITROVO BARE CON DEI CORPI IRRICONOSCIBILI…”

Estratto dell’articolo di Valeria D’Autilia per “la Stampa”

PALASPORT DI CROTONE BARE VITTIME NAUFRAGIO

A una settimana esatta dal disastro di Steccato di Cutro, i morti accertati salgono a 70. Il mare ha restituito altri due cadaveri. Due bambini. Non hanno ancora un nome. Il primo di circa 3 anni, recuperato nella zona del naufragio. Dopo qualche ora, l'altro. Poco più di 10 anni, trascinato sino al litorale del comune di Botricello. È il sedicesimo minore rimasto ucciso.

PALASPORT DI CROTONE BARE VITTIME NAUFRAGIO

La permanenza in acqua, per giorni, rende molto complessa l'identificazione, specialmente per i migranti recuperati nelle ultime ore. In totale, 11 persone sono ancora senza identità. Per le procedure di riconoscimento ci si aggrappa sia ai parenti sul posto, mostrando loro la foto delle vittime, oppure si mettono a confronto immagini arrivate via mail dalle famiglie rimaste nei Paesi di origine. In alternativa, ci si affida alle videochiamate.

naufragio migranti coste calabria cutro

E per chi ha confermato di avere un genitore, un figlio, un cugino tra i migranti uccisi, portare la salma a casa è altrettanto complicato. Nella camera ardente allestita nel Palamilone di Crotone, i volontari forniscono supporto a chi richiede il ritorno in Pakistan, Afghanistan, Siria, dei propri congiunti e a chi oggi risiede nel nord Europa e vuole portare con sé il proprio caro. La prefettura fa sapere che le ricerche continuano «ad oltranza per tutto il fine settimana».

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

[…] Mina era arrivata dall'Olanda sabato scorso, «non vedevo l'ora di riabbracciare dopo anni mia sorella e i suoi figli, avevo anche portato dei giocattoli per le bimbe, ora mi ritrovo solo delle bare con dei corpi irriconoscibili». Alauddin chiede aiuto, vorrebbe trasportare le salme in Germania, da dove è arrivato per assister e lo zio Wahid che ha perso tutta la famiglia, la moglie, le tre figlie, «per favore aiutateci - dice - non vogliamo nulla, solo un po' di comprensione». […]

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 3