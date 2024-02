29 feb 2024 14:05

TRAGEDIA SFIORATA PER ALCUNI TURISTI CHE SI TROVAVANO SU UN ELICOTTERO PRONTO A SORVOLARE MEDELLIN, IN COLOMBIA: POCO DOPO IL DECOLLO IL PILOTA HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO CHE SI E' SCHIANTATO CONTRO UN PALAZZO – FORTUNATAMENTE L’ELICOTTERO È RIMASTO INCASTRATO IN UN RIPETITORE PER LE COMUNICAZIONI ED È RIMASTO SOSPESO NEL VUOTO – PANICO TRA I TURISTI CHE HANNO INIZIATO A CHIAMARE I PARENTI A CASA: “PAPÀ, TI VOGLIO BENE…” - VIDEO