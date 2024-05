30 mag 2024 19:28

TRAGEDIA SFIORATA A BARI: DUE MINORENNI, DI 7 E DI 14 ANNI, E UN'ISTRUTTRICE DI NUOTO SONO RIMASTI FERITI PER IL CROLLO DEL CONTROSOFFITTO DI UNA PISCINA - UNA TESTIMONE: "C'ERANO ANCORA BIMBI IN ACQUA, MENTRE ALTRI SI STAVANO PREPARANDO PER UNA LEZIONE, QUANDO IL CARTONGESSO HA INIZIATO A CEDERE" - DUE DEI TRE FERITI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO, MA NON SONO IN PERICOLO DI VITA…