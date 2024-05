5 mag 2024 18:47

TRAGEDIA IN VALTELLINA: UNA 41ENNE E’ MORTA MENTRE STAVA SCENDENDO CON UN AEROFUNE, UNA “ZIPLINE” IN CUI SI VIENE IMBRAGATI, AGGANCIATI A UNA CORDA E LANCIATI A TUTTA VELOCITA’ IN DISCESA - LA DONNA SI SAREBBE SENTITA MALE A POCHI METRI DALLA STAZIONE DI ARRIVO, FORSE PER UN INFARTO, E PER QUESTO AVREBBE COMPIUTO DEI MOVIMENTI SBAGLIATI CHE L'HANNO FATTA CADERE – IL CORPO E’ STATO RECUPERATO…