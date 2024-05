6 mag 2024 15:52

LE TRAGEDIE CHE CI REGALA LA POVERTA’ – IN PROVINCIA DI BERGAMO, UN UOMO È STATO TROVATO MORTO, INCASTRATO IN UN CASSONETTO PER LA RACCOLTA DEI VESTITI USATI – NON SI CONOSCE L’IDENTITA’ DELLA VITTIMA, UNO STRANIERO DI CIRCA 30 ANNI SENZA DOCUMENTI – NELLA NOTTE L'UOMO SI ERA INTRODOTTO NELL'AREA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA E HA TENTATO DI PORTARE VIA DEGLI ABITI – SOTTO ESAME I FILMATI DELLE TELECAMERE…