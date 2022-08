È CECO MA QUANDO SI TRATTA DI FREGNA CI VEDE BENISSIMO - NEDVED MEJO DI SANNA MARIN! SUL WEB GIRANO I VIDEO DELLE SCATENATE SERATE DEL VICEPRESIDENTE DELLA JUVENTUS - IN UNO SI VEDE CHE BALLA CON TRE RAGAZZE MENTRE PALPA IL SENO DI UNA DI LORO: "GUARDA CHE POPPE CHE C'HA" - NEL SECONDO, VIENE IMMORTALATO UN UOMO DI SPALLE, CHE SOMIGLIA MOLTO ALL'EX CALCIATORE, MENTRE BARCOLLA PER STRADA - COME MAI DI COLPO ARRIVANO 2 VIDEO CHE SPUTTANANO NEDVED? C'E' LA "MANINA" DI QUALCUNO PER FARLO FUORI DALLA "GIUVE"'? - VIDEO