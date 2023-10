LA TRAGICA STORIA DELLA COPPIA CROATA IN LUNA DI MIELE A BORDO DEL BUS PRECIPITATO A MESTRE - IL MARITO, MARKO BAKOVIC, 24 ANNI, OPERAIO EDILE E CALCIATORE IN UNA SQUADRA DALLE PARTI DI SPALATO, È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA A MILANO. LEI, ANTONELA PERKOVIC, INCINTA DI DUE MESI, È MORTA TRA LE LAMIERE DEL PULLMAN PRECIPITATO DAL CAVALCAVIA “VEMPA” DI MESTRE – I DUE SI ERANO SPOSATI L’11 SETTEMBRE ED ERANO IN ITALIA PER GODERSI IL VIAGGIO DOPO LE NOZZE….

Lui, il marito, Marko Bakovic, 24 anni, operaio edile e calciatore in una squadra dalle parti di Spalato, lo Sloga Mravince: è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Mirano. Lei, la moglie ventiseienne, Antonela Perkovic, incinta di due mesi. È morta tra le lamiere arroventate del pullman precipitato martedì sera dal cavalcavia Vempa di Mestre.

Le foto sui profili social di entrambi li ritraggono felici dopo le nozze celebrate lo scorso 11 settembre. Antonela radiosa nell’abito bianco e i capelli neri, raccolti da una specie di coroncina di perle, che le scendono sulle spalle. Lui, sorridente e impettito, giacca e farfallino al collo. In un’altra foto si guardano, abbracciati, innamorati.

A Venezia erano in luna di miele. Cinque giorni fa Marko fa ha giocato la sua ultima partita con la sua squadra e poi sono partiti in auto per il viaggio di nozze, alloggiando anche loro, come le altre vittime, al camping Hu di Marghera. Un giro lungo, scendendo per l’Italia sino a toccare Roma, il giro di boa per poi risalire: Firenze, Bologna. E la tappa finale sulla Laguna.

[…] Con ogni probabilità — raccontano all’ospedale dell’Angelo di Mestre — sia i genitori di Marko che di Antonela saranno accolti stamane dal comune di Venezia e dal personale della Ulss 3 «Serenissima» che sta mettendo a disposizione di tutti i familiari delle vittime un team di psicologi. Marko, diplomato in una scuola alberghiera, tifosissimo dell’Hajduk, giocava come centrocampista nel Rnk Spalato dopo un passato che lo aveva visto girare diverse squadre, tra cui anche una tedesca. […]

Martedì sera i due sposi sono andati a Venezia lasciando l’auto al camping. Poi sono saliti sulla corriera di ritorno dal «Tronchetto». Hanno di certo scambiato qualche chiacchiera con gli altri turisti a bordo, tutta gente proveniente chi dal Sudafrica, chi dalla Francia, chi dalla Germania o dall’Uçraina. Ma quando mancava poco alle 20, la loro storia d’amore è terminata nello spaventoso incidente che ha provocato 21 morti, un bilancio che potrebbe salire visto che sono almeno 10 i feriti ricoverati in gravissime condizioni nei reparti di Terapia intensiva.

Marko è in quello di Mirano dai cui medici trapela poco o nulla. Il 24enne è sedato, grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. E non sa ancora che la sua Antonela, conosciuta da ragazzino e sposata da neanche tre settimane, non c’è più.

