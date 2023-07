TRAME IN SUDAFRICA: QUALCUNO POTREBBE AVER AVVELENATO IL RE DEGLI ZULU MISUZULU! IL PORTAVOCE DI SUA MAESTÀ SMENTISCE (“È IN PERFETTA SALUTE”) MA IL SOVRANO È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOPO CHE UN SUO STRETTO CONSIGLIERE È MORTO IMPROVVISAMENTE PROBABILMENTE A CAUSA DI UN AVVELENAMENTO – QUANDO SI È SENTITO MALE MISUZULU HA VOLUTO FARSI VISITARE IN ESWATINI (PICCOLO STATO MONARCHICO AFRICANO) PERCHÉ…

Estratto da "il Giornale"

Il re degli Zulu, il sovrano consuetudinario più potente del Sudafrica, è stato sottoposto a esami medici «approfonditi» dopo la morte improvvisa di uno stretto consigliere, e -ha assicurato un suo portavoce è «in perfetta salute». Messe a tacere dunque le voci che potesse essere stato avvelenato.

Misuzulu Zulu, 48 anni, noto anche come Misuzulu kazwelithini, è «in perfetta salute e al momento non è ricoverato in nessun ospedale» ha aggiunto il portavoce, il quale ha anche denunciato «l’orchestrato tentativo» di far circolare informazioni «infondate» sulla salute di Sua Maestà.

[…] Douglas Xaba «è morto improvvisamente e si sospetta che sia stato avvelenato», aveva spiegato Buthelezi. «Quando Sua Maestà ha cominciato a non sentirsi bene, ha sospettato che anche lui fosse stato avvelenato». La vicenda è ancora più bizzarra considerato che il re ha preferito farsi curare in Eswatini piuttosto che in Sud Africa dove -ha spiegato il portavoce- entrambi i suoi genitori «sono stati curati e sono morti».

Secondo diverse fonti, in effetti, dinanzi a una clinica privata di Ezulwini, a pochi chilometri dalla residenza del re a Eswatini, c’era un importante dispiegamento di polizia. Il portavoce del re, che oggi si sarebbe recato in Eswatini, si è rifiutato di parlare delle possibili cause della morte del consigliere; nè ha rivelato quando Misuzulu Zulu dovrebbe tornare in Sud Africa. […]

Misuzulu Zulu è un monarca senza poteri esecutivi, ma esercita una profonda autorità morale ed è venerato dal suo popolo, circa 11 milioni di zulu, ovvero quasi un sudafricano su cinque.

IL NUOVO RE MISUZULU AL CENTRO