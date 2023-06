DAMIANO DEI MANESKIN LIMONA IN DISCOTECA CON MARTINA TAGLIENTI

damiano dei maneskin si limona martina taglienti 2

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad ammetterlo è il cantante dei Maneskin, dopo l'uscita di un video che lo ritrae in discoteca in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza. Il frontman della band romana è stato beccato in un lungo e appassionato bacio con una bionda sconosciuta. Sui social il video è subito diventato virale, tanto che i fan hanno subito gridato al tradimento. Così Damiano ha fatto chiarezza.

martina taglienti 3

«Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento», ha scritto Damiano David in una storia su Instagram. [...]

