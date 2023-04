7 apr 2023 13:09

UN TRANELLO PER IL DURELLO – UN 64ENNE DI ROMA, INVALIDO, È ANDATO IN FARMACIA 74 VOLTE PER COMPRARSI IL VIAGRA PRESENTANDO DELLE RICETTE FIRMATE DA UNA PEDIATRA CHE, IN REALTÀ, NON AVEVA PRESCRITTO IL FARMACO – LA DOTTORESSA, QUANDO È STATA CONVOCATA PER FARE CHIAREZZA DALL'ASL DI ROMA, HA DICHIARATO CHE LE RICETTE CHE L'UOMO PORTAVA IN FARMACIA PRESENTAVANO UN TIMBRO CHE LA DONNA NON USAVA DA ANNI – A FIRMARE LE PRESCRIZIONI SAREBBE STATA LA SEGRETARIA, ORA DECEDUTA, DELLA DOTTORESSA....