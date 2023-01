27 gen 2023 15:14

TRANQUILLI: LA POLITICA IN ITALIA È FATTA DI ANNUNCI CHE DI SOLITO NON AVRANNO MAI SEGUITO! – POLEMICHE PER LA PROPOSTA DEL MINISTRO VALDITARA: "UN PROFESSORE DEL NORD DOVREBBE GUADAGNARE DI PIÙ RISPETTO A UNO DEL SUD PERCHÉ AL NORD IL COSTO DELLA VITA E’ PIÙ ALTO” – I PRESIDI SI DICONO D’ACCORDO, I SINDACATI NO - PER COERENZA AL SUD SI DOVREBBERO PAGARE MENO TASSE, VISTA LA PENURIA DI SERVIZI PUBBLICI...