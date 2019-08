UN TRANS MISTERO – È GIALLO SULLA MORTE DELLA MODELLA TRANS MIRIAM RIVERA, FAMOSA PER AVER PARTECIPATO AL GRANDE FRATELLO IN AUSTRALIA, TROVATA MORTA IMPICCATA LO SCORSO FEBBRAIO NELLA SUA CASA IN MESSICO – IL MARITO È CONVINTO CHE LA DONNA SIA STATA UCCISA DOPO AVER RIFIUTATO UN LAVORO DA PROSTITUTA: “VOLEVO CHE IL SUO CORPO FOSSE MANDATO NEGLI USA, MA ERA STATA CREMATA IN FRETTA. MENTRE ORGANIZZAVO I FUNERALI UN UOMO MI CHIAMÒ E…” (VIDEO)

DAGONEWS

Miriam Rivera 1

È ancora avvolta nel mistero la morte di Miriam Rivera, la modella messicana che ha raggiunto la fama internazionale a metà degli anni 2000 per essere stata la prima inquilina transgender al mondo nella casa del Grande Fratello in Australia. La donna è stata trovata impiccata nella sua casa messicana. Aveva 38 anni.

Ma il marito Daniel Cuervo, che abita a New York, sospetta che la moglie sia stata uccisa. Al Daily Mail Australia l’uomo ha raccontato che la morte della moglie sia stata “spacciata” come un suicidio dopo che lei si era rifiutata di accettare un lavoro come prostituta. «La mattina del 5 febbraio, Miriam mi chiamò dal Messico , dicendomi che si sentiva male e vomitava sangue, così le ho detto di andare in ospedale - ha ricordato, ripercorrendo il giorno in cui Miriam è morta - Mi ha chiamato di nuovo prima di lasciare l'ospedale alle 12. È stata l’ultima volta che l’ho sentita».

miriam rivera 8

Miriam è stata trovata morta impiccata nella sua di Hermosillo, in Messico. Quando Cuervo venne a sapere della morte di Miriam, si informò sulla possibilità di far mandare il corpo a New York. Fu informato che il cadavere era già stato cremato, annullando la possibilità di effettuare un’autopsia.

«Mentre organizzavo il funerale ho ricevuto una chiamata da un uomo – ha concluso Cuervo – Mi diceva: “Non tornare in Messico o uccideremo anche te”».

miriam rivera 7

Anche l’amica di Miriam, Jeanett Ortoft, crede che la sua morte sia sospetta: «Alcuni sostengono che sia stata uccisa per essere andata contro la tratta di esseri umani, altri dicono che si è uccisa. L’ultima volta che l’ho sentita era piena di vita. Voleva scrivere un libro».

miriam rivera 4

Miriam era diventata famosa nel 2004: era la protagonista del reality “Something About Miriam”, un controverso show in cui un gruppo di uomini cercava di conquistare il cuore della modella allora ventunenne, solo per scoprire nell'ultima puntata che era una trans. Dopo ha partecipato al Grande Fratello Australia. Nel 2010, il quotidiano britannico Daily Mirror aveva raccontato che «Miriam lavorava come escort da 300 sterline l'ora a Knightsbridge, nella zona ovest di Londra».

