TRANSENNATE LE STRADE! UN AGGUERRITISSIMO AL BANO SI METTE ALLA GUIDA DEL SUO TRATTORE E ANNUNCIA CHE SI UNIRÀ ALLA MANIFESTAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DI ROMA: “A CHI COMANDA A BRUXELLES VORREI MOSTRARE I CONTI DELLA MIA AZIENDA AGRICOLA. SE NON FOSSI UN CANTANTE, SE NON PORTASSI AVANTI LA MIA ATTIVITÀ CON I CONCERTI, NON CI STAREI DENTRO, SAREI UN CONTADINO RIDOTTO ALLA FAME. ALLA UE LEGIFERANO SENZA SAPERE NIENTE DI AGRICOLTURA…”

Estratto del'articolo di www.open.online.it

AL BANO IN CAMPAGNA

Dopo Antonio Di Pietro tocca ad Al Bano Carrisi l’annuncio: anche lui sta con i trattori. Le proteste degli agricoltori in Italia secondo il cantante sono sacrosante: «Io sono un contadino dentro. Detto che mi auguro che questa rabbia non tracimi alla francese, come accadde con i “gilet gialli”, spero che la Ue e l’Italia aprano gli occhi su una realtà che è drammatica».

AL BANO TENUTE CELLINO

Al Bano parla in un’intervista con il Corriere della Sera. Nel colloquio con Alessandro Fulloni sostiene che «a chi comanda a Bruxelles vorrei mostrare i conti della mia azienda agricola, poco più di 150 ettari, soprattutto vigne e uliveti. Se non fossi un cantante, se non portassi avanti la mia attività con i concerti, non ci starei dentro, sarei un contadino ridotto alla fame. Ma è un bollettino di guerra, tante aziende chiudono nella mia Puglia quanto nel resto d’Italia: costi alti, guadagni irrisori…».

AL BANO IN CAMPAGNA CON IL TRATTORE

Al Bano annuncia anche che si presenterà alla manifestazione di Roma indetta dai movimenti «con il trattore». E dice che «servono controlli sulla filiera dei prezzi. […] Alla Ue lui non vuole chiedere niente: «Ma vorrei che quelli che legiferano senza sapere niente di agricoltura, che decidono stando al chiuso dei loro uffici, venissero a lavorare da me per qualche tempo, non dico un anno, basterebbero un paio di mesi».

AL BANO IN CAMPAGNA CON IL TRATTORE al bano si arrampica su un traliccio a pomigliano d arco al bano carrisi AL BANO CELLINO SAN MARCO 19 AL BANO IN CAMPAGNA

AL BANO CARRISI AL BANO CELLINO SAN MARCO al bano