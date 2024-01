LA TRANSIZIONE ECOLOGICA COSTA CARO - DALLA FRANCIA ALLA GERMANIA, DALLA ROMANIA ALLA POLONIA, ESPLODE LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI EUROPEI CHE SI OPPONGONO AL “GREEN DEAL” VOLUTO DALLA COMMISSIONE VON DER LEYEN - LA PROTESTA E’ ESPLOSA PER IL TAGLIO DEI SUSSIDI E L’AUMENTO DELLE TASSE - PESANO ANCHE IL TAGLIO DELLE EMISSIONI INDUSTRIALI, PERCHÉ INCLUDONO QUELLE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI; LE RESTRIZIONI SUL NITRATO O SULLO ZOLFO, LE LIMITAZIONI ALL’USO DEI PESTICIDI E IL DIVIETO DI DETERMINATI IMBALLAGGI - FA INCAZZARE ANCHE “L’INVASIONE” DEL GRANO E DEI POLLI PROVENIENTI DALL’UCRAINA: COSTANO POCO E TOLGONO MERCATO AI PRODOTTI DELL’UE…

FRANCIA, GERMANIA, BELGIO LA RIVOLTA DEI "GILET VERDI" CONTRO L'EUROPA ECOLOGISTA

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per "La Repubblica"

La protesta dei “gilet verdi” plana sulla Francia e si allarga in Europa. Ieri è stata un’altra giornata di blocchi autostradali e flash mob di trattori davanti alle Prefetture, sulle tangenziali delle grandi città. L’estrema destra d’Oltralpe soffia sulla protesta dopo la morte di un’attivista e di sua figlia dodicenne, investite martedì mentre presidiavano un posto di blocco. Alla guida della macchina c’era un armeno senza permesso di soggiorno e con un decreto di espulsione non applicato. […]

La mobilitazione non si ferma neanche in Germania. Per ora sono sospesi i mega blocchi dei trattori sulle autostrade o nelle principali città tedesche, e anche le manifestazioni clamorose che andavano avanti da Natale, ma le associazioni continuano a sfilare ad Amburgo. Il governo Scholz è stato costretto a caricare sui contadini una parte dei frettolosi tagli imposti dalla sentenza della Corte costituzionale che ha stralciato 60 miliardi di euro dalla finanziaria.

E i “Bauernverbaende” non ci stanno: chiedono il ripristino degli sconti sul diesel, che hanno già ottenuto, ma anche l’annullamento dei tagli ai sussidi. […] Ma nel frattempo alle manifestazioni compaiono sempre più spesso artigiani, infermieri, operai. Tutti uniti nella rabbia contro un governo percepito come debole e tentennante. […] la protesta è in corso anche in Polonia, Ungheria e Romania, contro la concorrenza delle importazioni a basso costo da Kiev.

Il “pollo ucraino” viene preso come esempio di dumping sulle barricate transalpine di questi giorni: produrlo, denunciano, costa la metà che in Francia. A cinque mesi dal voto per le europee, la mobilitazione può diventare la bandiera dei sovranisti. In Olanda la rabbia contro un piano per la riduzione dell’azoto prodotto dagli allevamenti è stata cavalcata dal leader di estrema destra Geert Wilders alle ultime elezioni politiche.

A Berlino, l’Afd spera di sfruttare le manifestazioni, anche se il capo della Federazione tedesca degli agricoltori ha respinto qualsiasi legame con l’estrema destra. Il partito neofranchista Vox si è già fatto portavoce degli agricoltori spagnoli, nella difesa del “campo” contro le norme Ue. In Francia, i punti in comune con la rivolta dei gilet gialli che esplose tra il 2018 e il 2019 sono tanti: una protesta che nasce dalla base, scavalcando i sindacati, che evidenzia ancora una volta la cesura tra Parigi e la Francia più rurale e periferica, e che punta contro le nuove restrizioni varate in nome della transizione ecologica.

Come cinque anni fa, a far scattare la ribellione sono le tasse sui carburanti più inquinanti. I “gilet verdi” sono il primo banco di prova per il nuovo premier Gabriel Attal […] La mobilitazione francese è particolarmente forte nel sud-ovest […] I trattori degli agricoltori potrebbero arrivare fino nella capitale. […] Macron vuole scongiurare un’ennesima crisi sociale come quella dei gilet gialli […]

DALLE EMISSIONI AL POLLO LOW-COST, LE RAGIONI DELL'IRA CONTADINA

Estratto dell'articolo di Tonia Mastrobuoni per "La Repubblica"

La tutela dell’ambiente costa. E la rivoluzionaria ambizione dell’Ue di arrivare nel giro di pochi decenni a un continente a zero emissioni ha inevitabilmente ricadute su tutte le categorie sociali. […] Uno dei capisaldi della Commissione von der Leyen […] è il Green Deal. E le leggi che ha prodotto e che continuerà a produrre chiedono sacrifici anche ai contadini. […] una fonte di Bruxelles dice: «A parità di sussidi, gli agricoltori devono accettare una compressione delle attività agricole, maggiori costi e fatturati più magri».

Una delle misure che ha incontrato più resistenze è quella che impone ad esempio il “ripristino della natura”, che punta a contrastare il degrado grave degli ecosistemi riportando il 20% di quelli terrestri e marini a un buono stato di conservazione, tagliando i campi dedicati ad attività agricole. Ma a essere impopolari tra gli agricoltori sono anche le norme che obbligano al taglio delle emissioni industriali, perché includono quelle degli allevamenti intensivi. O la direttiva sulla qualità dell’aria che impone restrizioni sul nitrato o sullo zolfo, ma anche le limitazioni all’uso dei pesticidi. E le direttive in arrivo, come quella che vieterà determinati imballaggi o che introdurrà costi per il CO2 come le accise, non alleggeriranno il quadro.

[…] le destre sovraniste si sono già scatenate contro il Green Deal obbligando in parte anche i Popolari europei a mettersi a volte all’opposizione delle direttive partorite dalla stessa Commissione di cui fanno parte. E i Verdi sono diventati il nemico antropologico degli uni e degli altri. […] Il governo Scholz ha deciso a dicembre di tagliare 17 miliardi di sussidi agli agricoltori, e di caricare su di loro la parte più pesante dei sacrifici chiesti ai tedeschi dopo la cancellazione di 60 miliardi di euro dalla finanziaria a causa di una sentenza della Corte costituzionale.

Le associazioni di categoria hanno organizzato cortei e blocchi in tutto il Paese per chiedere il ripristino dei sussidi e lo sconto sul diesel, tagliati dal governo, poi altrettanto precipitosamente smentiti, ma solo in parte. E il governo semaforo, con i Verdi a bordo, non è in grado di spiegare ai cittadini costi e benefici della transizione.

Anche in Francia gli agricoltori protestano contro le restrizioni imposte dalle regole “green” e contro tasse eccessive […] I tagli ai prezzi fomentano la rabbia dei contadini che sostengono di essere già costretti a vendere i loro prodotti sottocosto, schiacciati dalle pressioni della distribuzione.

Nei Paesi Bassi ha tenuto banco in autunno una protesta di massa dei contadini dopo che il governo ha annunciato “misure drastiche” per tagliare il nitrato che starebbe producendo danni alle riserve naturali. La grande maggioranza del nitrato prodotto viene dal settore agricolo, ma gli agricoltori sostengono di averlo già tagliato di due terzi dal 1990.

[…] in Romania gli agricoltori sono sulle barricate perché chiedono anch’essi sgravi fiscali e maggiori sussidi e ritengono di essere la categoria più colpita dai vincoli ambientali.

Insieme ai cugini polacchi, sono anche arrabbiati per un mercato che è stato sommerso dal grano ucraino, deviato dalla crisi del Mar Nero: la Romania e la Polonia sono diventati Paesi di transito obbligati dei cereali del “granaio del mondo”. Anche i francesi ora temono la concorrenza ucraina, non sul grano ma sui polli: produrlo a Kiev cosa la metà che in Francia.

