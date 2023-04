Estratto dell’articolo di Riccardo Caponetti per www.repubblica.it

ciro immobile dopo l incidente con il tram a roma

Spavento per Ciro Immobile, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. L'auto del centravanti della Lazio, una Land Rover Defender scura con a bordo entrambe le figlie, Michela e Giorgia, si è scontrata nella zona di piazza Cinque Giornate contro il tram numero 19. L'impatto poco dopo le 8 di domenica.

[…] "Il tram è passato con il rosso", ha spiegato Ciro Immobile per dare una prima ricostruzione dell'accaduto. Distrutta la parte anteriore della sua auto, con gli airbag scoppiati dentro l'abitacolo. […] Il macchinista alla guida del tram, finito in ospedale al policlinico Umberto I e ora a casa, invece racconta un'altra versione. "Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l'auto che arrivava a grande velocità", ha raccontato il conducente ai colleghi per poi essere trasportato in pronto soccorso dal 118.

ciro immobile incidente con tram a roma 1

Le condizioni di Immobile

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.

Assessore: "Urto forte, tram da sviato da binari"

"Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell'incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L'urto è stato molto forte: l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari". Così l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané.

"Il tram - ricorda l'assessore - pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all'uno o all'altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video". L'urto, riporta ancora Patanè, è avvenuto tra "la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram".

roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 1

[…] Ferito il conducente del tram: chiede delle bambine di Immobile

Il conducente del tram è stato trasportato in ospedale ed è sotto osservazione: "Non c'è da preoccuparsi - dice l'infermiere - sono accertamenti normali". L'assessore Patanè: "La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all'Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L'ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti".

roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 5

[…] La sera prima di Immobile, cantando 'Pedro' al ristorante

Ieri sera Immobile, dopo il ritorno al gol venerdì sera a La Spezia, aveva passato la serata con gli amici e la moglie Jessica Melena, cenando da Crazy Pizza, il ristorante di Flavio Briatore in via Veneto.

Nelle storie Instagram, il centravanti canta “Pedro” di Raffaella Carrà. È la stessa canzone che i tifosi della Lazio cantano allo stadio per festeggiare i gol dell’omonimo attaccante biancoceleste.

