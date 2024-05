IL TRAPASSO NELLA TURBINA - UNA PERSONA È MORTA RISUCCHIATA DAL MOTORE DI UN AEREO, ALL’AEROPORTO DI AMSTERDAM – LA VITTIMA NON È STATA IDENTIFICATA, E GLI INVESTIGATORI STANNO CERCANDO DI CAPIRE SE SI SIA TRATTATO DI UN "INCIDENTE" O DI UN SUICIDIO: UN DIPENDENTE DELLA COMPAGNIA, A BORDO DEL VELIVOLO, SOSTIENE CHE LA VITTIMA SIA SALTATA NEL MOTORE - I PASSEGGERI E L'EQUIPAGGIO DELL'AEREO, DELLA COMPAGNIA KLM, SONO USCITI ILLESI...

motore di un aereo 1

(ANSA) - Tragedia allo scalo internazionale di Amsterdam Schiphol. Una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di un aereo passeggeri che era in partenza allo scalo olandese. Un dramma vissuto in diretta e in prima persona da alcuni passeggeri del volo che hanno visto l'orrenda fine della vittima. Il Paese è sotto shock. I principali quotidiani della nazione, tra cui De Telegraaf, hanno riportato la notizia in prima pagina scrivendo che lo scalo ha posto diverse bandiere olandesi a mezz'asta davanti all'ingresso principale della struttura.

A dare maggiori dettagli su quanto avvenuto sono stati i funzionari di Schiphol precisando che l'incidente è avvenuto sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub mentre un volo Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca. "Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione", ha scritto la compagnia di bandiera olandese Klm in una nota, aggiungendo che "purtroppo la persona è morta". Il vettore però non ha rivelato l'identità della vittima. Restano ancora oscuri molti punti da chiarire, a partire dalla dinamica dei fatti.

IL MOTORE DELL AEREO KLM CHE HA RISUCCHIATO UNA PERSONA AD AMSTERDAM

Un dipendente dell'aereo in questione ha raccontato che una persona sarebbe saltata nel motore mentre l'equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza. A quel punto si è udito un "rumore infernale" e per un attimo si è visto del fumo, ha aggiunto la stessa fonte.

Tra gli altri punti su cui far luce c'è il fatto che al momento non è chiaro se la vittima - non è stato detto nemmeno se fosse un uomo o una donna, né l'età - fosse un passeggero dello stesso volo o di un altro, oppure fosse un dipendente dello scalo. Non si hanno conferme o smentite neanche sul fatto se il gesto sia stato o meno intenzionale. Molti sono infatti gli interrogativi sorti sui social network tra diversi internauti che hanno anche ipotizzato che si sia trattato di un suicidio.

motore di un aereo

L'Ispettorato del lavoro ipotizza che possa essersi trattato comunque di un incidente sul lavoro. La polizia di frontiera olandese, responsabile della sicurezza nel più grande aeroporto dei Paesi Bassi, ha riferito che i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo, che ci si sta occupando di loro e che è stata aperta un'inchiesta. L'aereo coinvolto è un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dal servizio Cityhopper di Klm che opera voli verso altre destinazioni vicine come Londra.

Le misure di sicurezza e protezione sono severe a Schiphol e gli incidenti sono rari nel trafficato aeroporto, che ha gestito circa 5,5 milioni di passeggeri solo il mese scorso, secondo i dati aeroportuali. Quanto accaduto a Schiphol ha pochi precedenti. Tuttavia a gennaio di quest'anno un uomo è morto dopo essere salito sul motore di un aereo ed essere stato risucchiato all'aeroporto internazionale di Salt Lake City negli Stati Uniti.