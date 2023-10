IL TRAPPER STROPPIA - IL RAPPER SHIVA, ARRESTATO PER AVER SPARATO ALLE GAMBE DUE RAGAZZI CHE AVEVANO PRESO D'ASSALTO LA SUA CASA DISCOGRAFICA, È CONSIDERATO DAI GIUDICI "UN SOGGETTO PERICOLOSO" - IL RAID A MILANO, DOVE È AVVENUTA LA SPARATORIA, È IL RISULTATO DI UNA LUNGA FAIDA TRA LA SUA "CREW" E QUELLA DI "RONDODASOSA", CHE DA ANNI SI SCANNANO A VICENDA, TRA BOTTE, MINACCE E "DISSING" - NON SOLO: SHIVA ERA GIA' FINITO NEI GUAI PER UNA RISSA, IN CUI LUI ERA ARMATO DI COLTELLO, DURANTE UN SUO CONCERTO...

Estratto dell'articolo di Monica Serra per “la Stampa”

Jaguar e pallottole. Nelle finzioni dei video delle hit come nella realtà, senza capire mai davvero dove finiscano le prime e inizi la seconda. Una linea sottile varcata spesso, come documentano fascicoli di inchiesta e condanne inflitte negli ultimi anni a componenti più o meno noti delle bande di rapper e trapper rivali che dominano la scena milanese. […]

Questa volta in carcere è finito il rapper ventiquattrenne Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, per aver tentato di ammazzare a colpi di pistola due ragazzi della gang rivale proprio del cortile della sua etichetta discografica, Milano Ovest, in via Cusago a Settimo Milanese. La faida in atto tra i due gruppi è nota ormai a tutti, agli investigatori della Squadra mobile così come nell'ambiente musicale: da una parte Shiva e i suoi amici, dall'altra Rondo da Sosa (non indagato in questo fascicolo) e i trapper della SevenZoo di Milano, che gravitano nel quartiere di San Siro.

L'ultima battaglia di un «dissing» lanciato in primavera sui social, con insulti e accuse incrociate, e proseguito con un paio di risse – di cui una con inseguimento in via della Moscova, pieno centro di Milano – si è consumata l'11 luglio. Le due vittime, con un terzo giovane che col cellulare registrava tutto […] , poco dopo le 20 hanno varcato il cancello del cortile della casa discografica, come ricostruito dai poliziotti diretti da Marco Calì attraverso le telecamere di sorveglianza.

Nelle immagini nitide si vede Shiva con gli amici correre prima all'interno della sede, poi uscire con un'arma in pugno. Una pistola calibro 9x21 che non sarà mai ritrovata dagli investigatori e che – tra le altre cose – fa dire alla gip Stefania Donadeo che Shiva potrebbe rifarlo, potrebbe sparare ancora[…] alla vista dei due aggressori, il rapper «non si è limitato a sparare una sola volta per impaurirli ma più volte, puntando i corpi e colpendoli mentre erano in fuga», è scritto nel provvedimento. Un proiettile dopo l'altro è stato esploso «ad altezza uomo». […]

«È un agguato di una gang con passamontagna e bastone», ha detto al 112 il passante che per primo quella sera ha lanciato l'allarme. Poi ha chiesto aiuto una delle due vittime, il 25enne Alessandro R., ferito di striscio a una gamba, soccorso a un centinaio di metri dalla casa discografica. Poco e niente ha voluto dire agli agenti della Volante intervenuti, perché la prima regola in questa lotta tra bande è l'«omertà» assoluta, come sottolinea anche la gip.

Che rimarca la «pericolosità sociale» di Shiva, sostenendo che l'unico rimedio per fermarlo è il carcere. […] Perché quello dell'11 luglio non è stato un episodio isolato. Solo il 30 agosto, a San Benedetto del Tronto per un concerto, armato di coltello avrebbe preso parte a una nuova rissa: «Non passare qua sotto… – diceva intercettato al suo addetto alla sicurezza – ci siamo scannati con uno che voleva farci brutto!».

Tanto da procurarsi un foglio di via per tre anni del questore di Ascoli Piceno. […] Nel corso della perquisizione di ieri, poi, nella sede della etichetta discografica sono state sequestrate una pistola giocattolo, armi soft air e due machete.

