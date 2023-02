TRAPPER IN TRAPPOLA – A MILANO QUATTRO PISCHELLI SONO STATI ARRESTATI DALLA POLIZIA E UN QUINTO È STATO DENUNCIATO PER TENTATO OMICIDIO AGGRAVATO, LESIONI, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E PORTO D’ARMA DA TAGLIO – TRA I QUATTRO 20ENNI IN MANETTE ANCHE “LEDU”, UN CANTANTE TRAP CHE SU I SOCIAL SI ATTEGGIA DA GANGSTER - TRA IL 5 E IL 6 MARZO SCORSO IL BRANCO HA PRIMA PRESO A MAZZATE UNA GUARDIA DEL MCDONALD’S DELLA STAZIONE DI MILANO ROMPENDOGLI LE COSTOLE, E POI HANNO PRESO A COLTELLATE UNA COPPIA DI RAGAZZI CHE PASSAVANO DI LÌ - VIDEO

Gli atteggiamenti da gangster, la solita enfasi attorno alla vita di periferia (in questo caso il Corvetto) fra riferimenti a droga e spaccio, ostentata su Youtube nel più classico copione dei video di musica trap tra le case popolari. Ma nel caso dei giovani arrestati dalla polizia locale con accuse di concorso in tentato omicidio aggravato dai futili motivi, lesioni, resistenza e porto d'arma da taglio, non era solo violenza parlata.

Verso le 11 di sera del 5 marzo il gruppo, proveniente dal Corvetto, come esibito con vanto nei filmati in cui uno di loro rappa con il nome d’arte di Ledu, ingaggia una lite con i vigilantes in servizio al Mc Donald’s della Stazione Centrale, che avrebbero intimato loro di lasciare il locale, vista l’ora di chiusura.

In un primo momento scoppia una lite molto accesa, ripresa con il telefono da uno di loro, e rilanciata sui social dagli stessi ragazzi. Nel video non si vede, però, la scena più violenta, quella avvenuta nel momento immediatamente successivo, quando cioè riescono ad aggredire uno dei vigilantes, in superiorità numerica, e lo colpiscono con calci al torace, rompendogli le costole.

Qualche ora dopo – sono ormai le due del mattino – si ritrovano in piazza Leonardo da Vinci. Qui, per poco, non ci scappa il morto. Ricevono un normale saluto da parte di due ragazzi di 21 e 22 anni, mai visti prima di allora, e loro ricambiano con inaudita furia. A uno, dopo un duro pestaggio, spezzano un braccio.

L’altro riceve quattro coltellate a gamba, addome e schiena (non è il trapper a sferrarle). Alcuni fendenti arrivano vicino agli organi vitali: questione di millimetri. […]