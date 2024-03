13 mar 2024 13:44

TRAPPER IN TRAPPOLA - TORNA IN CARCERE IL TRAPPER BOLOGNESE MEDY CARTIER, NOME D'ARTE DI EL MARBOUH EL MEHDI - IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA HA DICHIARATO L'ESITO NEGATIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE PER IL 23ENNE, CONDANNATO A 5 MESI E 20 GIORNI DI CARCERE PER RAPINA E LESIONI PERSONALI, REATI COMMESSI QUANDO ERA MINORENNE - LO SCORSO DICEMBRE UN SUO CONCERTO IMPROVVISATO AL CENTRO GRAN RENO AVEVA SCATENATO RISSE CON FERITI...