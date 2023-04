TRATTATIVA STATO-MAFIA: IL CASO È CHIUSO – LA CASSAZIONE HA CONFERMATO L’ASSOLUZIONE PER MARCELLO DELL’UTRI E GLI EX UFFICIALI DEL ROS, MARIO MORI, ANTONIO SUBRANNI E GIUSEPPE DE DONNO – È STATA DICHIARATA INVECE LA PRESCRIZIONE PER IL BOSS DI COSA NOSTRA, LEOLUCA BAGARELLA, E PER IL MEDICO ANTONINO CINÀ, RITENUTO VICINO A TOTÒ RIINA…

mario mori foto di bacco

TRATTATIVA STATO-MAFIA,CONFERMATA ASSOLUZIONE PER EX ROS

(ANSA) - Confermata dai giudici di Cassazione l'assoluzione, per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto nel procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l'ex parlamentare Dell'Utri.

TRATTATIVA STATO-MAFIA, PRESCRITTA L'ACCUSA PER BAGARELLA

MARCELLO DELL'UTRI

(ANSA) - I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno dichiarato la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato dai giudici di Appello di Palermo a 27 anni e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina, a cui in secondo grado furono inflitti 12 anni di reclusione nell'ambito del procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. I giudici hanno infatti riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo. Con la riqualificazione la fattispecie è andata in prescrizione.

leoluca bagarella 3 lorenzo crespi e il generale mario mori mario mori leoluca bagarella 2 marcello dellutri vignetta di riccardo mannelli giuseppe de donno 6 GIUSEPPE DE DONNO MARIO MORI