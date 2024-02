I TRATTI SOMATICI DI EGONU “CHE NON RAPPRESENTANO L’ITALIANITA’” E GLI SVARIATI EPITETI PER DEFINIRE I GAY: SONO QUESTI I MOTIVI PER CUI ROBERTO VANNACCI È FINITO SOTTO INCHIESTA PER INCITAMENTO ALL’ODIO RAZZIALE - A DENUNCIARE IL GENERALE E' STATO UN COLLEGA - VANNACCI RISCHIA UNA CONDANNA A UN ANNO E SEI MESI DI CARCERE E UNA MULTA FINO A 6 MILA EURO - LA CANDIDATURA DEL GENERALE CON LA LEGA FA REGISTRARE I PRIMI MALDIPANCIA NEL CARROCCIO: “NON C’ENTRA NULLA CON LA NOSTRA STORIA”

Da open.online - Estratti

roberto vannacci si tuffa a viareggio 4

È il pubblico ministero Erminio Amelio il titolare della quarta inchiesta sul generale Roberto Vannacci. All’autore de Il Mondo al Contrario viene contestato il reato di incitamento all’odio razziale. A presentare la denuncia un collega del militare: Luca Comellini, maresciallo in congedo dell’aeronautica e al vertice del Sindacato dei militari per la tutela dei cittadini in difesa.

L’avvocato Massimiliano Strampelli l’ha depositata alla procura militare. Che per competenza l’ha girata a Piazzale Clodio. «Credo che nel 2023 le opinioni si combattano sul piano delle argomentazioni e non con la censura dei tribunali», ha detto Vannacci. Ma sono alcune delle frasi contenute nel libro quelle alla sbarra. I passaggi incriminati riguardano una frase sulla pallavolista Paola Egonu e i modi per definire gli omosessuali.

roberto vannacci cover

Su Egonu il generale ha scritto che «anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità». Il brano che riguarda gli omosessuali è questo: «Dobbiamo ricorrere ad un idioma straniero e chiamarli gay perché i vocaboli esistenti sino a pochi anni fa nei dizionari sono considerati inappropriati, se non volgari ed offensivi.

Pederasta, invertito, sodomita, finocchio, frocio, ricchione, buliccio, femminiello, bardassa, caghineri, cupio, buggerone, checca, omofilo, uranista, culattone sono ormai termini da tribunale, da hate speech, da incitazione all’odio e alla discriminazione e classificati dalla popolarissima enciclopedia multimediale Wikipedia come lessico dell’omofobia».

roberto vannacci si tuffa a viareggio 1

Nell’esposto si sottolinea come nelle forze armate prestino servizio molti italiani di etnie diverse. Da qui deriva l’ipotesi sottoposta alla pm militare Maria Assunta Fosso: «l’istigazione ai militari a violare le leggi» e altri reati, tra cui la diffamazione aggravata.

Per il reato Vannacci rischia una condanna a un anno e sei mesi di carcere e una multa fino a 6 mila euro. Intanto la candidatura del generale con la Lega fa registrare i primi maldipancia nel Carroccio. Ad uscire allo scoperto è l’assessore veneto alle attività produttive Roberto Marcato: «Non spetta a me dirlo ma le sconfitte, come le vittorie, hanno sempre dei padri», esordisce in un’intervista a Repubblica riferendosi alle elezioni in Sardegna.

paola egonu

Poi, sul generale: «Non capisco cosa c’entri Vannacci con la nostra storia.

ROBERTO VANNACCI SI TUFFA IL PRIMO GENNAIO A VIAREGGIO il mondo al contrario roberto vannacci IL GENERALE ROBERTO VANNACCI ROBERTO VANNACCI

