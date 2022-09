“DAMIANO DEI MANESKIN OGGI È UN GIORNO TRISTE PER TE NON PER IL PAESE, PORCA PUTTANA. CHI CAZZO SEI? NON SEI IL PORTAVOCE DEGLI ITALIANI” – CRUCIANI SCATENATO A "LA ZANZARA" CONTRO IL "PARTITO DEGLI ARTISTI" IN LUTTO PER LA VITTORIA DELLA MELONI – LA PRESA PER I FONDELLI DI FRANCESCA MICHIELIN: “MA QUALE RESISTENZA A QUALE CAZZO DI COSA? GLI ITALIANI HANNO VOTATO DEMOCRATICAMENTE, NON ROMPERE IL CAZZO E FAI IL TUO MESTIERE” - VIDEO