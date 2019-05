L'"EDIZIONE" NON HA VOCE – L’AD DELLA HOLDING DEI BENETTON MARCO PATUANO IERI È STATO CONGEDATO DAL CDA, PER ORA NON SARÀ SOSTITUITO E AL VERTICE RIMARRANNO CERCHIAI E BERTAZZO – LA MOSSA DI LUCIANO PER FAR CAPIRE AI NIPOTI CHI COMANDA E IL POSSIBILE INGRESSO DI ATLANTIA IN ALITALIA. DI MAIO: “NESSUNO PENSI CHE SI ENTRA IN ALITALIA PER COMPRARE IL SILENZIO”. MA LA FAMIGLIA È L’UNICO PARTNER PER IL SALVATAGGIO