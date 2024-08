2 ago 2024 10:15

TRAVOLTI DA UN'INSOLITA PASSIONE - A SULMONA, DUE GIOVANI DI 24 E DI 20 ANNI SONO STATI BECCATI A FARE SESSO IN UN PARCO - I DUE AMANTI ERANO AVVINGHIATI SOTTO UNA TOVAGLIA PER IL PICNIC, A POCHI METRI DA UN'AREA FREQUENTATA DA FAMIGLIE E BAMBINI - ALCUNI PASSANTI HANNO NOTATO LA SCENA E HANNO CHIAMATO I CARABINIERI, CHE HANNO INTERROTTO L'AMPLESSO E HANNO DENUNCIATO LA COPPIA PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO...