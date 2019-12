TRAVOLTI DA UN’INSOLITA PASSIONE – UNA COPPIA FOCOSA SI È MESSA A TROMBARE SU UNA BANCHINA DELLA METROPOLITANA DI NEW YORK: LA DONNA A COSCE APERTE E IL FIDANZATO SOPRA DI LEI SONO STATI IMMORTALATI NELLA STAZIONE DI MIDTOWN, MA POCO DOPO AVREBBERO RIPETUTO LA SCENA ANCHE ALLA FERMATA DI BOWLING GREEN – I DUE NON SI SONO FERMATI NEMMENO DAVANTI ALLE PROTESTE DEI PENDOLARI CHE… - VIDEO BOLLENTE

Da "www.leggo.it"

sesso sulla banchina della metropolitana di new york 4

Una scena che tanti pendolari, impegnati a raggiungere il proprio posto di lavoro, si sarebbero risparmiati volentieri: una coppia, decisamente focosa, è stata immortalata a fare sesso sulla banchina di due differenti stazioni della metropolitana nella stessa mattinata.

È accaduto ieri mattina nella zona di Manhattan, a New York. Il primo epsiodio sarebbe avvenuto, stando a quanto riportato da alcuni passeggeri che hanno anche immortalato la scena, presso la stazione di Midtown. Anche se coperti dai vestiti, i due non si fanno problemi a offrire a tutti lo spettacolo osceno. Un episodio che si sarebbe ripetuto, poco più tardi, presso un'altra stazione della metropolitana, quella di Bowling Green. Lo riporta il New York Post.

sesso sulla banchina della metropolitana di new york 3

La coppia, in entrambi i casi, non si sarebbe scomposta neanche di fronte alle proteste degli altri passeggeri: «Siete disgustosi, affittatevi una stanza da qualche parte». La polizia, però, non è riuscita a intervenire in tempo per fermare gli amanti focosi ed ora sta cercando di risalire alla loro identità.

sesso sulla banchina della metropolitana di new york 1 sesso sulla banchina della metropolitana di new york 2