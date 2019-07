TRAVOLTI DA UN’INSOLITA PASSIONE – DUE RAGAZZI, COMPLETAMENTE NUDI, SONO STATI SORPRESI DA ALCUNI PASSANTI MENTRE FACEVANO SESSO SUL CIGLIO DI UNA STRADA A DIFESA GRANDE, IN PROVINCIA DI AVELLINO – I DUE AVEVANO LASCIATO L’AUTO SU UN LATO DELLA STRADA, SI ERANO SPOGLIATI E AVEVANO INIZIATO A DARCI DENTRO FINO A QUANDO…

Da "www.termolionline.it"

sesso

Alcuni residenti di Difesa Grande ci segnalano un episodio increscioso compiuto qualche giorno fa all'aperto, in pubblico, durante una loro passeggiata quotidiana: sulla stradina di campagna the da dietro la chiesa Santa Maria degli Angeli, camminando camminando arrivi in via dei Frassini in zona colle Macchiuzzo, sul ciglio della strada, davanti ai loro occhi si stava consumando una scena di sesso;

sesso in auto 11

un ragazzo e una ragazza completamente nudi, con l'autovettura lasciata a lato strada, del tutto intenti nell'atto sessuale, incuranti di tutto e di tutti quelli che comunque, se non in frequenza assidua, passano da quella strada, oltre a tutte quelle case che seppur in una zona di campagna periferica sono abitate.

sesso in auto 8

Una di queste persone the si a imbattuta in questo episodio ci ha detto: "lo sono di vedute molto aperte, ma c'è un limite a tutto. Abbiamo cercato di chiamare le forze dell'ordine, ma per via della zona impervia un po’ perché i telefonini non prendevano un po' perché non sapevamo bene come spiegare e dare indicazioni esatte della zona che, ripetiamo, non e molto conosciuta, abbiamo poi lasciato perdere".

sesso in auto 17 sesso in auto 3 sesso in auto 18 sesso in auto 5 sesso in auto 1 sesso in auto 4 sesso in auto 2 sesso in auto 16