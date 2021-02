TRAVOLTI DALLA SOLITA PASSIONE – A JESI NON SI PARLA D’ALTRO CHE DEL VIDEO HOT GIRATO IN PIENO GIORNO NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO DIVENTATO VIRALE – IL FILMATO IMMORTALA UN GIOVANE CON IL CAPPELLINO IN TESTA CHE SI SOLLAZZA CON LA SUA PARTNER PRIMA SULLA CARROZZERIA DELL’AUTO E POI SUL SEDILE LATO PASSEGGERO. IL TUTTO DAVANTI A PEDONI E MACCHINE IN TRANSITO

Sara Ferreri per www.ilrestodelcarlino.it

Un video hot girato in pieno giorno nel parcheggio di un supermercato, davanti ai pedoni e alle auto in transito diventa virale. Nelle ultime ore il video che riprende oltre cinque minuti di performance sessuali è stato inoltrato in molte chat e contatti privati suscitando reazioni contrastanti, ma tutte accomunate da assoluta incredulità.

Il video, commentato da due o tre ragazze che riprendevano a debita distanza (ma quanto basta per seguire la scena senza dover far ricorso troppo alla fantasia) la prestazione, immortala un giovane che, cappellino in testa, si lascia andare a una focosa passione nei confronti della sua lei, arrivata poco prima con un’automobile diversa dalla sua.

Siamo nella piccola area di sosta che si trova accanto al centro commerciale Arcobaleno, quello che si affaccia verso via Spina e via Roma. L’atto sessuale completo si è consumato prima sulla carrozzeria dell’auto e poi con lei sul sedile lato passeggero.

Il tutto viene commentato dalle ‘registe’ jesine che senza essere notate, sono riuscite a riprendere l’intera scena anche da due prospettive diverse: 5 minuti e 11 secondi di passione che incredibilmente nessun altro avrebbe notato.

Lo stesso video mostra una signora a passeggio con un cane che cammina nel marciapiede che si trova appena sopra l’area di sosta, a due metri dai due ragazzi che stanno consumando il rapporto sessuale.

A camminare a pochi metri dai due anche un altro signore che si dirige verso il supermercato: inizialmente sembra spostare lo sguardo su quei due ragazzi che si stanno baciando ma poi sembra guardare altrove. Finita la prestazione, lei resta in auto e lui, sistematosi i pantaloni si soffia il naso e sale lato guida.

I commenti al video sono rimbalzati sui social network dove non è mancato chi si è indignato: alcuni per la scelta del luogo e dell’orario della giornata in cui lasciarsi andare a quel rapporto sessuale, altri invece per il fatto che ci sia stato qualcuno che abbia pensato di riprendere la scena e farla circolare con un passaparola diventato in poche ore virale. I due sembrano giovanissimi, forse appena maggiorenni e questo scatena la rabbia di alcuni genitori che ipotizzano sarebbe potuto accadere ai propri figli.

