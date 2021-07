TRAVOLTI DAL SOLITO UBRIACO - INCIDENTE CHOC A CUNEO DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELL’ITALIA: UN ALBANESE UBRIACO HA INVASO CON L’AUTO UN’ISOLA PEDONALE E HA TRAVOLTO UN MOTORINO SU CUI VIAGGIAVANO DUE RAGAZZI – DOPO L’IMPATTO VIOLENTISSIMO I DUE SONO VOLATI SULL’ASFLATO: LA RAGAZZA È RICOVERATA CON… - VIDEO

Da "www.leggo.it"

albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 1

Un incidente incredibile. Un momento di grande gioia che si è trasformato in attimi di puro terrore. Durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna a Cuneo, in molti sono scesi in piazza per esaltare l'impresa degli azzurri di Mancini.

L'atmosfera di festa però è stata turbata quando a Piazza Galimberti un giovane albanese, in stato di ebrezza, ha invaso con la sua macchina un'isola pedonale e - a tutta velocità - ha compiuto una manovra pericolosa che lo ha portato a travolgere due ragazzi in motorino.

albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 6

albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 5 albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 8 albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 9 albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 4 albanese ubriaco travolge due ragazzi in motorino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'italia a cuneo 7

Alla guida del motorino un altro ragazzo albanese, dietro di lui una ragazza italiana. Un impatto fortissimo e molto violento. La ragazza sul motorino è ora ricoverata in ospedale per un trauma facciale.