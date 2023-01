TRE ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE” SONO STATI FERMATI DALLA POLIZIA PER AVER IMBRATTATO “IL DITO” DI CATTELAN DAVANTI AL PALAZZO DELLA BORSA IN PIAZZA AFFARI A MILANO – LA SCULTURA È STATA SPORCATA CON DELLA VERNICE LAVABILE GIALLA, MENTRE I "GRETINI" ESPONEVANO UNO STRISCIONE CON LA FRASE "STOP SUSSIDI FOSSILI" E POI... - VIDEO

Per questo abbiamo imbrattato con vernice lavabile la scultura di Cattelan. ?Unisciti: https://t.co/vZ6DsZuExt pic.twitter.com/mkmtqQgoGS — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) January 15, 2023

(ANSA) - Alcuni giovani attivisti di 'Ultima Generazione' hanno imbrattato questa mattina Love, la scultura di Maurizio Cattelan comunemente nota come 'Il Dito' che raffigura appunto un dito medio alzato collocata davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano. Tre di loro sono stati accompagnati in Questura.

Lo ha riferito la Polizia di Stato, intervenuta sul posto, e che ora sta coordinando con l'autorità giudiziaria i provvedimenti da intraprendere. Secondo quanto si è appreso, l'azione è stata messa in atto alle 11 da tre persone, un ragazzo e una ragazza, entrambi 24enni, e da un 39enne, che poi sono stati portai in questura per l'identificazione.

L'opera, intitolata 'Love', e posta davanti al palazzo della Borsa di Milano, è stata imbrattata simbolicamente con della vernice lavabile gialla all'altezza del basamento, mentre gli attivisti esponevano uno striscione con la frase 'Stop sussidi fossili' contro le banche italiane che finanziano il sistema energetico attuale. Poi si sono seduti a terra e sono stati portati via di peso dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. Sul caso indaga la Digos.

