12 set 2024 18:48

TRE TRUFFATORI SONO FINITI AI DOMICILIARI PER AVER CONVINTO I GENITORI DI UN BIMBO DI DUE ANNI MALATO DI TUMORE AD ABBANDONARE LE CURE TRADIZIONALI PER SOMMINISTRARGLI UNA FANTOMATICA TERAPIA: UNA SUPERCAZZOLA IN CUI SI TIRAVA IN BALLO LA FISICA QUANTISTICA, CAMPI ELETTROMAGNETICI E MACCHINARI CHE AVREBBERO DOVUTO CURARE IL PICCOLO A DISTANZA – I GENITORI HANNO MOLLATO IL TRATTAMENTO QUANDO HANNO CAPITO CHE NON FUNZIONAVA PER TORNARE DAI MEDICI E…