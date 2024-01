22 gen 2024 15:10

TRE UOMINI E…UNA RAPINA – PADRE, FIGLIO E FIGLIASTRO, ORIGINARI DELL’EST EUROPA, SONO STATI ARRESTATI PER AVER FREGATO 20MILA EURO A UN EGIZIANO DI 36 ANNI – IL COLPO È AVVENUTO A MILANO: QUEL GIORNO LA VITTIMA AVREBBE DOVUTO CONSEGNARE I SOLDI (IN CONTANTI) PER CONTO DELLO ZIO, CHE VIVE A DUBAI - L'APPUNTAMENTO ERA UNA TRAPPOLA PER FAR ATTIRARE L'UOMO CON IL MALLOPPO - UN 53ENNE È ACCUSATO DI FAVOREGGIAMENTO