Israele conferma,17 ostaggi sono in mani della Croce Rossa

abigail idan

(ANSA) - L'Idf conferma che 14 ostaggi israeliani e 3 thailandesi sono nelle mani della Croce Rossa. Una fonte della sicurezza al valico di Rafah e una fonte della Mezzaluna Rossa hanno detto che saranno trasferiti dalla sicurezza egiziana, per essere consegnati alla parte israeliana, al valico di Kerem Shalom. Saranno poi trasferiti in aereo ad una base israeliana e in poi in ospedale.

Fonti di Hamas, delle Brigate al Qassam, ed egiziane hanno poi precisato che gli ostaggi sono 13 israeliani, 3 thailandesi e un russo. Sono intanto cominciate - secondo l'emittente statale egiziana al Qahera - le procedure per la consegna degli ostaggi alla parte israeliana nell'area di Karni, più vicina di Kerem Shalom, a causa delle condizioni di salute di alcuni di loro.

Hamas, 'liberato cittadino russo in omaggio a Putin'

ohad monder, bambino di 9 anni ostaggio di hamas, riabbraccia la famiglia

(ANSA) - ''In omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin ed in un segno di rispetto per la posizione della Russia sulla questione palestinese, abbiamo rilasciato uno dei detenuti che ha cittadinanza russa'': lo ha affermato Hamas, citato dalla radio pubblica israeliana Kan. Per ora non ci sono altri dettagli disponibili. .

Casa Bianca, l'estensione della tregua dipende da Hamas

(ANSA) - L'estensione della tregua di 4 giorni dipende da Hamas: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan alla Cnn. "Se questo particolare accordo verrà esteso o meno - ha spiegato - dipende in realtà da Hamas, perché Israele è stato molto chiaro nell'ambito dell'accordo: è pronta a continuare la pausa per ogni giorno in cui Hamas libera altri 10 ostaggi. Quindi la palla è nel campo di Hamas, se non lo farà, sarà sua responsabilità"

ostaggi liberati arrivano in israele

'Libera Abigail, bimba di 4 anni orfana dopo attacco Hamas' +

(ANSA) - C'è anche Abigail Mor Edan, la bimba israelo-americana di 4 anni i cui genitori sono stati uccisi negli attacchi di Hamas il 7 ottobre, tra gli ostaggi rilasciati oggi nel terzo giorno di tregua a Gaza. Lo riferisce la Cnn, citando proprie fonti e precisando che è nelle mani della Croce Rossa. Il suo compleanno è stato venerdì

Ex ostaggio litiga con Hamas: 'Liberate un'altra' +

hamas rilascia gli ostaggi 5

(ANSA) - Un'anziana donna ha avuto sabato un diverbio con un guardiano di Hamas poco prima di essere rilasciata: non voleva essere rilasciata, almeno in quel momento. Lo scrive il ministro della sanità Uriel Buso, del partito ortodosso Shas. "Ho incontrato Adina Moshe, 72 anni, appena tornata da Gaza. Mi ha raccontato - precisa il ministro - di aver discusso con un terrorista durante la sua liberazione e di avergli chiesto che al suo posto liberassero un'altra donna: più anziana ed in condizioni fisiche peggiori''. "Questa - scrive il ministro - è l'essenza dell'eroismo di queste persone rare". Adina, in ebraico, significa: 'Delicata'

ostaggi israeliani rilasciati da hamas

Tv, 'donna rilasciata oggi in condizioni gravi'

(ANSA) - Una donna rilasciata oggi da Hamas è ''in condizioni gravi''. Lo ha appreso la televisione commerciale Canale 13 secondo cui la donna - la cui identità non è stata precisata - e' stata trasportata in elicottero all'ospedale Soroka di Beer Sheva (Negev).

