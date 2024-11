28 nov 2024 19:54

LA TREGUA IN LIBANO È GIÀ A RISCHIO – ISRAELE ACCUSA HEZBOLLAH DI NON RISPETTARE L’ACCORDO E L’ESERCITO DI BEIRUT PUNTA IL DITO CONTRO ISRAELE: “GIÀ VIOLATO IL CESSATE IL FUOCO, PIÙ VOLTE” – NETANYAHU: “SE CI SARÀ UNA VIOLAZIONE MASSICCIA DELL'ACCORDO, NON OPEREREMO CHIRURGICAMENTE COME STIAMO FACENDO ORA, MA HO ORDINATO UNA GUERRA INTENSIVA. LA TREGUA POTREBBE ESSERE BREVE…”