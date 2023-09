IL TRENINO PERSONALE DI CICCIO KIM – IL CONVOGLIO USATO DAL DITTATORE NORDCOREANO KIM JONG-UN PER ANDARE IN RUSSIA HA VAGONI BLINDATI A PROVA DI BOMBA E POLTRONE IN PELLE ROSA – DURANTE IL VIAGGIO, KIM PUÒ ORDINARE I PASTI SCEGLIENDO DA UN MENÙ EXTRA-LUSSO - GLI AGENTI DI SICUREZZA VENGONO INVIATI NELLE STAZIONI LUNGO IL PERCORSO PER STACCARE LA CORRENTE SUGLI ALTRI BINARI ED EVITARE CHE...

Estratto dell’articolo di Thomas Usan per www.lastampa.it

Vagone blindati a prova di bomba, poltrone in pelle rosa, e menù extra-lusso. Il treno verde scuro è il mezzo di spostamento preferito dal leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha attraversato il confine russo martedì prima dei colloqui con Vladimir Putin su un possibile invio di armi per sostenere il Cremlino nella guerra in Ucraina.

Si tratta del primo viaggio di Kim fuori dalla Corea del Nord da quando la pandemia di Covid ha costretto il Paese a chiudere i confini. Il leader nordcoreano ha affrontato un viaggio di circa 20 ore in carrozze di lusso, a prova di bomba. Escluso il viaggio in aereo a causa della paura di Kim di volare, fobia condivisa con il padre Kim Jong-il. […]

Secondo quanto riportato dai media sudcoreani, la Corea del Nord dispone di 90 vagoni speciali in totale e fa funzionare tre treni in tandem quando viaggia un leader: uno davanti che gestisce i controlli di sicurezza, uno che trasporta il leader e il suo immediato entourage e un altro dietro per le guardie del corpo e i passeggeri. altro personale.

Circa 100 agenti di sicurezza vengono inviati nelle stazioni lungo il percorso per cercare le bombe e, mentre il treno di Kim si avvicina a una stazione, la corrente sugli altri binari viene interrotta per fermare il passaggio dei treni nell’area. Le dimensioni del treno e il peso aggiuntivo dovuto ai rinforzi corazzati ne mantengono la velocità media a 60 km orari. Non proprio un convoglio ad alta velocità.

IL TRENO DI KIM JONG UN