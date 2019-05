TRIANGOLO A LUCI ROSSE A KUALA LUMPUR – L’IMPRENDITORE ALEX JOHNSON E LA MOGLIE PARLANO PER LA PRIMA VOLTA DELLA NOTTE DI DROGA, SESSO E ALCOL ALLA FINE DELLA QUALE IL CORPO DI UNA MODELLA OLANDESE 18ENNE VENNE TROVATO NUDO IN STRADA DOPO UN VOLO DI 14 PIANI – “NON LE ABBIAMO DATO LA DROGA, MA ABBIAMO FATTO ENTRAMBI SESSO CON LEI. LA RAGAZZA È VENUTA VOLENTIERI IN CAMERA CON NOI E…”

DAGONEWS

ivana smit 1

Alex Johnson e sua moglie Luna parlano per la prima volta della notte di droga, sesso e alcol finita con la morte della modella olandese 18enne Ivana Smit, il cui corpo nudo è stato trovato dopo un volo di 14 piani da un balcone di un hotel di lusso a Kuala Lumpur, in Malesia.

Era il dicembre 2017 quando il milionario, imprenditore nel settore di bitcoin, insieme alla moglie portò la ragazza nella loro camera. I tre hanno fatto sesso e, secondo i risultati dell’autopsia Ivana aveva assunto cocaina, alcol ed ecstasy. «Non le abbiamo dato la droga – ha detto Johnson – Non ci entriamo nulla con la sua morte. Quando è precipitata noi dormivamo. Siamo dispiaciuti da quello che è successo, ma da allora è iniziata una caccia alle streghe senza tregua».

ivana smith 5

I due, dopo la morte di Ivana, furono arrestati e trascorsero due settimane in custodia, sospettati di uso di droghe e di aver violato le regole sull'immigrazione. Furono rilasciati senza accuse e lasciarono la Malesia per trasferirsi prima a Singapore e poi negli Stati Uniti dove hanno più volte cambiato città.

ivana smith 8

Due inchieste della polizia hanno stabilito che la causa della morte è stata accidentale, ma una successiva autopsia in Olanda ha messo in evidenza che i lividi sulle braccia e sulla testa di Ivana non potevano essere compatibili con la caduta. La famiglia della ragazza è convinta che la sua morte non sia stata un incidente e sta preparando una causa contro i Johnson.

ivana smith 7

«Ivana era nostra amica e entrambi avevamo rapporti sessuali con lei – ha detto Luna, 32 anni - Lei è venuta con noi volentieri quella notte. Avrei voluto avere più tempo per conoscerla. Ho perso un’amica». Il marito, 45 anni, ha aggiunto: «Abbiamo goduto della compagnia di altre donne nel corso del nostro matrimonio. Onestamente non me ne frega un caz*o di quello che pensa la gente. Abbiamo perso tutto e abbiamo ricominciato da capo. Non mi interessa più questa faccenda». Dopo essere stati rilasciati di prigione hanno dovuto chiudere i loro profili social che erano stati bombardati da messaggi di insulti. «Siamo spaventati e non siamo stati in grado di vivere le nostre vite liberamente» ha detto Luna.

ivana smit 3

ivana smit 9

La coppia, infine, ha ammesso di aver vissuto serate folli negli anni passati e di aver coinvolto nelle loro notti di sesso molte altre donne. «Abbiamo fatto le nostre esperienze e fatto festa con i narcotici – ha concluso Johnson - Ma quando nostra figlia è nata sei anni fa, ci siamo allontanati dall'intera scena della vita notturna. Una volta ogni tanto ci immergevamo ancora e quella è stata una notte in cui ci siamo lasciati andare. Ma prima di nostra figlia uscivamo sei notti a settimana. Adesso abbiamo pochi amici intimi a Miami e ci siamo lasciati alle spalle quelle notti di sregolatezza».

ivana smit 4 ivana smith 3 ivana smit 7 ivana smith 2 ivana smit 8 ivana smith 9 ivana smit 6 ivana smit 5 ivana smith 1 ivana smith 4