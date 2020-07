IL TRIANGOLO DELLE MUTANDE PAZZE – DA QUANDO È ESPLOSA LA NOTIZIA DELLA TRESCA CON STEFANO DE MARTINO, "ALLESSA" MARCUZZI È CORSA AI RIPARI SBANDIERANDO L’AMORE CON IL “RISERVATISSIMO” MARITINO: IN POCHI GIORNI VIDEO E FOTO SU INSTAGRAM E PAPARAZZATE IN BARCA, MA AI FOLLOWER NON È SFUGGITO CHE L’ULTIMA IMMAGINE INSIEME RISALIVA AD APRILE…

alessia marcuzzi paolo calabresi

Alessia Marcuzzi e la foto con il marito Paolo. I fan: «Non ne hai mai messa una, ora una dietro l'altra». Lei risponde così. La conduttrice delle Iene ha appena postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti abbracciata al marito Paolo Calabresi.

Le tenere immagini arrivano dopo giorni di gossip su un suo presunto flirt con Stefano De Martino. Gossip smentito da entrambi gli interessati e dalla stessa Belen. Pochi giorni fa, il primo video di Alessia e il marito Paolo in barca e adesso la sequenza di foto.

ALESSIA MARCUZZI PAOLO CALABRESI MARCONI

Il post però avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno. «Non hai mai messa una foto con tuo marito, ora una dietro l'altra... Ma la coerenza?», scrive una follower. A stretto giro arriva la risposta di Alessia Marcuzzi: «Vorrei capire quali sono una dietro l'altra cara?». La replica ironica della Marcuzzi fa il pieno di like, i fan sono con lei.

