IL TRIANGOLO NO? IL TRIANGOLO SÌ! - NEGLI STATI UNITI LE RELAZIONI POLIAMOROSE SONO IN CRESCITA, SOPRATTUTTO FRA I GIOVANI. NEL 2023 SOLO IL 58% DEGLI AMERICANI CREDE ANCORA NELLA MONOGAMIA TRADIZIONALE - LA NUOVA TENDENZA SESSUALE VIENE CAVALCATA DAI GRANDI MARCHI PER DARE UN PO' DI PEPE ALLE PUBBLCITA', ALLE SERIE TV O AI FILM - MA NON E’ NIENTE DI NUOVO: LE RADICI DELLE TEORIE DELL’AMORE LIBERO RISALGONO AGLI ANNI ‘60...

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per “La Repubblica”

poliamore

La rivincita del poliamore: quella forma di relazione romantica o meramente sessuale in cui le persone coinvolte costruiscono legami sentimentali o intimi a lungo termine, con più partner contemporaneamente, alla luce del sole e col consenso di tutti. Non una novità, certo: le sue radici sono rintracciabili nelle teorie di libero amore degli anni ’60.

E The Ethical Slut, bibbia del poliamore come stile di vita, negli Usa fu pubblicato nel 1997. Ora ad aprire il dibattito su quanto questo tipo di rapporto sia accettato e diffuso e a riportarlo alla ribalta ci pensa un nuovo reality show americano, Couple to Throuple , “da coppia a tripla”: che segue alcuni coniugi su un isola mentre provano ad allargare il loro ménage con uno dei 14 single in gara.

poliamore 2

D’altronde a decretare il poliamore come decisamente mainstream ci aveva già pensato un anno fa la campagna pubblicitaria Gucci Guilty : con Julia Garner, Elliot Page e A$AP Rocky intenti a guardarsi languidamente per lanciare un nuovo profumo.

Libri, film e serie tv Ad affrontare la questione pure diversi libri usciti di recente: romanzi come Couplets di Maggie Millner e saggi, vedi More: a Memoir of Open Marriage di Molly Roden Winter, riflessione sulle sue avventure di “mamma poliamorosa”. Insieme a American Poly di Christopher Gleason, ricostruzione storico-sociale di un fenomeno, che a grandi linee ritroviamo pure in film come Passages di Ira Sachs.

poliamore the dreamers

Mentre perfino la serie tv Riverdale si è conclusa rivelando che i protagonisti Archie, Veronica, Jughead e Betty erano parte di un romantico quad. «Relazioni non-monogame etiche non sono una novità. Non pienamente accettate non sono nemmeno più fenomeno di nicchia» scrive il New York Magazine che al poliamore ha dedicato la copertina di metà gennaio, con tanto di glossario per declinarne le tante forme (“ Comet partner” cometa, presenza fissa che s’incontra di rado; “ Metamour ”, partner del tuo partner che non frequenti; “ Vee structure ”, struttura a V, tre persone di cui una è cerniera e altre due non hanno relazioni romantiche).

poliamore 14

Di sicuro, negli Stati Uniti le relazioni non-monogame socialmente accettate sono in crescita, soprattutto fra i giovani, come conferma un sondaggio di Ashley Madison, app di appuntamenti con 80 milioni di iscritti nel mondo, commissionato a You-Gov nel 2023: secondo cui solo il 58 per cento degli americani crede ancora nella monogamia tradizionale.

poliamore 15

Al contrario il 28 per cento cerca forme non esclusive che vanno dal tradimento alla coppia aperta. Il 6 per cento del totale cerca invece — o ha già — relazioni poliamorose stabili e appunto etiche: basate su onestà reciproca e consenso. Una formula popolare (secondo alcuni anche in seguito alle restrizioni della pandemia) fra la Generazione Z: ben il 59% vuole una relazione di questo tipo convinto che offra esperienze sessuali e romantiche più complete. […]

poliamore 12 poliamore 13 poliamore 10 poliamore 9