IL TRIANGOLO SÌ - L'EX MODELLA BRITANNICA PATTIE BOYD A 79 ANNI HA DECISO DI RACCONTARE TUTTO SUL TRIANGOLO AMOROSO AVUTO CON ERIC CLAPTON E GEORGE HARRISON, CON I QUALI È STATA SPOSATA IN PERIODI DIVERSI – NELLE LETTERE, MESSE ALL’ASTA DA CHRISTIE'S, CLAPTON IMPLORA PATTIE, CHE SEMBRAVA TENTENNARE SULLA LORO RELAZIONE: “SONO UN POVERO INNAMORATO, SONO BRUTTO, SONO TROPPO DEBOLE, TROPPO FORTE, PERCHÉ ESITI?” - VIDEO

(ANSA) – L'ex modella britannica Pattie Boyd a 79 anni ha deciso di svelare i segreti del triangolo amoroso da lei avuto tra gli anni Sessanta e Settanta con due giganti della musica come Eric Clapton e George Harrison, con i quali è stata sposata in periodi diversi. La Boyd ha messo infatti all'asta da Christie's le sue lettere contenenti i 'segreti' di quel periodo. In una di queste, scritta da Clapton nel 1970, quando Boyd era ancora la moglie della star dei Beatles, il celebre chitarrista le chiede se ama ancora suo marito e se ha un altro amante.

Poi riconosce che le sue parole sono "impertinenti", ma aggiunge: "Se nel tuo cuore c'è ancora un sentimento per me, devi farmelo sapere". In un'altra missiva, scritta diversi mesi dopo, Clapton si rivolge a lei usando il suo soprannome, "Layla" - titolo di una sua celebre canzone dedicata proprio alla modella - quasi implorandola: "Perché esiti, sono un povero innamorato, sono brutto, sono troppo debole, troppo forte, perché? Se mi vuoi prendimi, sono tuo..".

In altre lettere è invece Harrison, durante un tour coi Beatles, a scrivere alla moglie, chiedendole come sta e ricordandole che le vuole bene. I due si separarono nel 1974 e la modella e fotografa sposò Clapton nel 1979. Boyd ispirò anche altre canzoni, 'Wonderful Tonight' di Clapton e 'Something' dei Beatles. All'interno dell'asta intitolata 'The Pattie Boyd Collection', che si aprirà sul sito di Christie's l'8 marzo, ci sono anche fotografie, abiti, gioielli appartenuti alla modella e musa.

