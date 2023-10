VORRESTE PROVARE A FARE SESSO A TRE MA NON SAPETE COSA FARE E COME PROVARE?

Estratto da http://www.leggo.it

SESSO A TRE

Il sesso a tre è una delle fantasie più comuni negli uomini come nelle donne, ma per certi aspetti è ancora un tabù e una pratica inesplorata.

Come tutte le esperienze sessuali, ha lati positivi ma anche negativi [...]. Le parti in gioco, in questo caso, sono tre, quindi le esigenze da rispettare aumentano rispetto al sesso 'tradizionale' di coppia. Per questo ci sono dei consigli da seguire,[...].

Ecco le regole [...]:

1) Essere sicuri: prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza.

2) Evitare l'egoismo: non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può esserne 'gelosi'. Occorre accettare di essere una parte in gioco, ma non l'unica.

3) Moderare l'uso di alcol: bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma quantità esagerate possono influire negativamente sulla vostra prestazione sessuale.

4) Concordare le precauzioni: prima di iniziare, i tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere durante il rapporto.

5) Prestare attenzione ai sentimenti: dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. [...].

6) Rilassarsi e divertirsi: una pratica così particolare può causare anche profondi imbarazzi, per evitarli è bene scherzarci su ed essere ironici.

7) Verificare la compatibilità: prima di iniziare, è bene cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili. [...].

8) Utilizzare sex toys: per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo non esitate a ricorrere a questi 'strumenti'. Non c'è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.

9) Essere rispettosi: ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera. Fondamentale [...] rispettare le esigenze di ognuno, senza costrizioni o forzature.

