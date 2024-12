8 dic 2024 12:50

IL TRIANGOLO, SI! – A RIMINI, UN 44ENNE BENGALESE PICCHIA E MINACCIA LA MOGLIE PER SPINGERLA A TORNARE IN BANGLADESH E FAR ARRIVARE IN ITALIA LA SUA ALTRA MOGLIE – L’UOMO, CHE È BIGAMO (PERMESSO NEL SUO PAESE D’ORIGINE) DOPO UN PRIMO MATRIMONIO FINITO CON UN DIVORZIO, HA SPOSATO LA SUA ATTUALE CONVIVENTE A RIMINI, CON LA QUALE HA UNA FIGLIA. NEL 2020 È TORNATO IN BANGLADESH PER SPOSARE UN'ALTRA DONNA. A QUEL PUNTO…