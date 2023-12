31 dic 2023 15:30

IL TRIBUNALE DI BRESCIA DICE SÌ ALLA “PROTEZIONE SPECIALE” PER UNA TRANSESSUALE BRASILIANA CHE RISCHIA LA VITA SE TORNA IN PATRIA, DOVE PADRE E FRATELLO HANNO PROVATO A UCCIDERLA - I GIUDICI HANNO RIBALTATO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE AVEVA NEGATO IL PROVVEDIMENTO - EX PROSTITUTA ESPULSA DALLA QUESTURA PERCHE' IRREGOLARE, ADRIANA È STATA IN CARCERE PER 4 ANNI E 4 MESI PER RAPINA E DANNEGGIAMENTO. DAL 2015 È LIBERA E...