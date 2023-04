IN TRIBUNALE A TORINO SI DISCUTE UN PASSAGGIO DELL'AZIONE LEGALE PROMOSSA DA MARGHERITA AGNELLI SULL'ACCORDO CHE STIPULÒ A GINEVRA NEL 2004 CON LA MADRE, MARELLA AGNELLI - PER EFFETTO DI QUELL'INTESA (UNA TRANSAZIONE SULL'EREDITÀ PATERNA) LE FURONO CONFERITI BENI PER L'EQUIVALENTE DI CIRCA 1,2 MILIARDI. IN SEGUITO MARGHERITA RIAPRÌ LA QUESTIONE EREDITARIA E ORA SI RITROVA CONTRO I TRE FIGLI, JOHN, LAPO E GINEVRA - LA DISCUSSIONE DEVE CHIARIRE SE I GIUDICI TORINESI HANNO LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE SULL'ACCORDO REGOLATO DALLE LEGGI SVIZZERE…

(ANSA) - TORINO, 06 APR - È in discussione oggi in tribunale a Torino un passaggio dell'azione legale promossa da Margherita Agnelli in relazione all'accordo che stipulò a Ginevra nel 2004 con la madre, Marella Agnelli, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli, deceduto l'anno precedente. Per effetto dell'intesa - una transazione sull'eredità paterna - le furono conferiti beni per l'equivalente di circa 1,2 miliardi. In seguito Margherita riaprì la questione ereditaria. La parte resistente, nella causa odierna, sono John, Lapo e Ginevra Elkann, figli di Margherita. La discussione deve chiarire se i giudici torinesi hanno la possibilità di intervenire sull'accordo del 2004, che fu regolato dalle leggi elvetiche, e se, in ogni caso, non debbano attendere l'esito di altre cause avviate nella Confederazione.

